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Валиева о выступлении в финале Гран-при России: по физике немного не хватило на вторую половину

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фиигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Камила Валиева прокомментировала свое выступление с произвольной программой в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. Она призналась, что ей было непросто после чемпионата России — 2022, а во время выступления ей немного не хватило сил.

«После чемпионата России — 2022 присутствовал небольшой ком, чисто морально было сложно, вспоминала какие-то отрывки с того чемпионата. Рада, что продолжаю кататься, радую зрителей, что сделала два тулупа. По физике немного не хватило на вторую половину. Теперь отдыхаем и готовимся к новому сезону», — цитирует Валиеву «Чемпионат».

Валиева набрала за произвольную программу 162,79 балла и заняла второе место с суммой 241,76. Победительницей стала Аделия Петросян с результатом 169,39 за произвольную программу и 255,01 в общей сложности. Замкнула тройку Елизавета Туктамышева, ее оценка составила 160,52, а сумма — 241,61 балла.

Ранее фигуристка и хореограф Бетина Попова объяснила, почему Валиева заняла второе место в финале Гран-при.

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