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Попова о втором месте Валиевой в финале Гран-при России: большую роль сыграла короткая программа

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Бетина Попова высказалась о борьбе за второе место в финале Гран-при России по фигурному катанию.

«Судьям, конечно, виднее. Они видят все недокруты. Большую роль сыграли результаты короткой программы. У всех были маленькие недочеты. Несмотря на хорошо выполненные элементы ультра-си, у Камилы и Лизы были ошибки. Вот они где-то рядышком и разошлись. Думаю, логичный результат, учитывая результаты короткой программы», — сказала Попова «Газете.Ru».

По результатам двух программ сегодня третье место досталось Елизавете Туктамышевой. Она получила 241,61 балла. Второй стала олимпийская чемпионка Пекина Камила Валиева с результатом 241,76 балла. Первое место уверенно завоевала Аделия Петросян (255,01 балла). Она исполнила два четверных тулупа и тройной флип, однако упала на тройном акселе.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову отстранили от комментирования финала Гран-при России в Санкт-Петербурге по решению Первого канала.

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Зимние виды спорта
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