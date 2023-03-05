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Баринов заявил, что оставил в прошлом историю с переходом в «Бешикташ»

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РИА Новости

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что оставил в прошлом историю со своим сорвавшимся переходом в турецкий «Бешикташ».

«Отошел ли я от истории с «Бешикташем»? Мне это уже неинтересно, это прошлое. Сегодня есть победа над «Ростовом», мы хорошо стартовали во второй части чемпионата. Это самое главное, а что было во время межсезонья — уже прошлое», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

СМИ ранее сообщали, что «Локомотив» готов рассмотреть предложения о продаже Баринова за €15 млн. В нынешнем сезоне футболист сыграл 20 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

По информации прессы, «Бешикташ» несколько раз делал предложения железнодорожникам по переходу Баринова, но каждый раз получал от московского клуба отказ.

Ранее футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном вызове нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после хет-трика в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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