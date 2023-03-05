Дзюба о словах Кокорина про тюрьму: надеюсь, он не до конца правильно сформулировал мысль

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на слова футболиста Александра Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Фрагмент интервью с Дзюбой, где обсуждался Кокорин, выложил журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

«Я искренне надеюсь, что Александр не до конца правильно сформулировал свою мысль. Просто не до конца посыл донес. Я считаю, что так, надеюсь», — сказал Дзюба.

Этим летом Кокорин стал игроком кипрского «Ариса». Всего в текущем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

В 2021 году Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями не отметился. В общей сложности Кокорин провел за эти матчи на поле 53 минуты.

Ранее Тимофей Бердышев, агент нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, оценил шансы своего клиента вернуться в Россию.