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В «Баварии» рассказали, планируют ли они продлить контракт с Нойером

Спортивный директор «Баварии» о продлении контракта с Нойером: мы с ним обсудим некоторые вещи

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Christian Charisius/AP

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о том, будет ли клуб продлевать контракт с вратарем Мануэлем Нойером.

«У нас будет разговор с Нойером в ближайшее время, мы сядем и обсудим несколько вещей. Сейчас у нас впереди важная игра с «ПСЖ». Это на первом месте», — передает слова Салихамиджича Sky Sports.

Напомним, что Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске после вылета Германии с ЧМ-2022. В настоящее время он проходит процесс восстановления. В этом сезоне он уже не выйдет на поле.

В своем недавнем интервью Нойер раскритиковал руководство клуба из-за увольнения тренера голкиперов Тони Тапаловича. Об отставке Тапаловича стало известно 24 января. Основной причиной увольнения специалиста, который работал в стане действующих чемпионов Германии с 2011 года, стал конфликт с главным тренером Юлианом Нагельсманом.

Ранее вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о своем восстановлении после перелома ноги.

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Футбол. Чемпионат Германии
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