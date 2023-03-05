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«Спорт-Экспресс»: психологическое состояние Костомарова оставляет желать лучшего

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Психологическое состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду 2006 года Романа Костомарова оставляет желать лучшего, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

Спортсмен недоволен нахождением в больнице и не понимает, что с ним. Источник говорит, что скоро к нему будут приводить профессионального психолога.

10 января олимпийский чемпион был экстренно доставлен в реанимацию, где его ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи диагностировали пневмонию и грипп типа B.

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось. Он был введен в медикаментозный сон.

Фигуристу провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови. Отмечается, что неделей ранее врачи оценивали шансы фигуриста как 50 на 50 после перенесенного второго инсульта.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев осудил решение Первого канала отстранить от комментирования Гран-при России заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

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