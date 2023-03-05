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Румынский арбитр оценил решение Мешкова назначить пенальти в ворота «Спартака»

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Один из самых авторитетных румынских арбитров Овидиу Хацеган поделился мнением о справедливости пенальти, назначенного в ворота московского «Спартака» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

Арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый за нарушение Алексиса Дуарте на Алексее Каштанове.

«Явное нарушение правил со стороны защитника. Мое мнение, что пенальти был и судья прав. Нарушение правил очевидное, потому что защитник мешает нападающему добраться до мяча и пробить. Насчет удаления – я бы тоже не показал красную карточку в этом моменте», — цитирует Хацегана «Евро-Футбол.Ру».

Дубль в прошедшем матче оформил спартаковец Руслан Литвинов. В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви. В концовке игры отличился форвард «Спартака» Александр Соболев, но арбитр Виталий Мешков отменил взятие ворот.

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков и продолжают занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» остается на десятой строчке.

Ранее Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на исход матча красно-белых с екатеринбургским «Уралом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Футбол. Чемпионат России
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