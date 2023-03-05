Петржела назвал имя сильнейшего нападающего в России

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о хет-трике, забитом нападающим Артемом Дзюбой в первом матче в Российской премьер-лиге (РПЛ) после перехода в московский «Локомотив».

«Вероятно, он действительно сильнейший нападающий в России. Но его истинные качества покажет только время», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

В первой игре «Локомотива» после зимнего перерыва в Российской премьер-лиге против «Ростова» Дзюба оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Ранее бывший защитник московского футбольного клуба «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал слова форварда столичного «Локомотива» Артема Дзюбы об агентах.