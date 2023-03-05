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112: медики подозревают, что у фигуриста Костомарова снова начался сепсис

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РИА Новости

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров постепенно приходит в себя после погружения в медикаментозный сон.

Тем не менее, у медиков есть подозрение, что у фигуриста снова начался сепсис — у него синеет одна рука, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, в ближайшее время с Костомаровым начнет работать психолог, спортсмена ждет длительная реабилитация.

10 января олимпийский чемпион был экстренно доставлен в реанимацию, где его ввели в состояние медикаментозной комы. Врачи диагностировали пневмонию и грипп типа B.

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу «Ледниковый период».

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с японскими соперницами Каори Сакамото и Майей Михарой.

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