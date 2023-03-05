Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Скобрев осудил решение Первого канала отстранить от комментирования Татьяну Тарасову

close
100%
РИА Новости

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев осудил решение Первого канала отстранить от комментирования Гран-при России заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову.

«Татьяна Анатольевна высказывает свое мнение как специалист и в качестве комментатора. У Первого, возможно, есть какие‑то свои критерии к комментаторам. Но комментатор для того и нужен, чтобы рассказывать о происходящем. Тем более, мало кто у нас в стране разбирается в фигурном катании так, как Татьяна Анатольевна», — передает слова Скобрева «Матч ТВ».

Тарасова ранее заявила, что не работает на турнире, организованном Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первым каналом, из-за того, что ранее поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковавшего судейство на юниорском первенстве России в Перми.

Плющенко заявил, что судьи сознательно занижали оценки его ученицам на прошедшем турнире, а также пригрозил тем, что его воспитанники сменят спортивное гражданство.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о турнире шоу-программ, который пройдет 18 марта в Москве.

В списке участников турнира значатся олимпийские чемпионы Алина Загитова, Максим Траньков, Алексей Ягудин, Анна Щербакова, чемпионки мира Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и другие.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть