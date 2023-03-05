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Экс-игрок «Локомотива» и «Факела» Пейчинович заявил, что Сербия будет поддерживать Россию

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Спорт-Экспресс

Бывший защитник московского «Локомотива» и воронежского «Факела» Неманья Пейчинович рассказал, изменилось ли отношение к России в Сербии после введенных в Европе многочисленных санкций.

«В европейском спорте всегда была политика, а должна быть дружба между народами. Мы все прекрасно знаем, какое подлое лицо у Европы, но только сейчас, к сожалению, мы его увидели.

Мы в Сербии продолжим поддерживать Россию за спасение православного народа на этой земле. Все мы — братья», — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Глава МОК Томас Бах уже призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

В интервью Der Spiegel он сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался о российских спортсменах и заявил, что они не должны требовать участия в международных спортивных турнирах.

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