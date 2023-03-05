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Губерниев о Дзюбе: парень рукастый, многое может

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал хет-трик нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова».

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась гостевой победой «железнодорожников» со счетом 3:1. Единственный гол у донского клуба на счету Николая Комличенко.

«Дзюба, Дзюба, это в наших силах! «Локо» от пожара уберечь! Парень рукастый, многое может! И «Локомотиву» поможет!» — написал комментатор в своем Telegram-канале.

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Благодаря этой победе красно-зеленые набрали 16 очков и поднялись с 14-го на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — по-прежнему третий (35).

Ранее Дзюба рассказал о своей реакции на свист с трибун.

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Футбол. Чемпионат России
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