Российский хоккеист признан первой звездой матча «Флорида» — «Питтсбург»

В ночь на 5 марта по московскому времени состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Флоридой Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой «Пантерз» со счетом 4:1.

По итогам матча первой звездой признан российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Он отразил 31 бросок из 32.

Второй и третьей звездами также признаны хоккеисты «Пантерз» Александр Барков (0+2) и Аарон Экблад (1+0).

34-летний Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года, его контракт на 70 млн долларов истечет в 2026 году. Он также известен по выступлениям за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».

После этого матча «Питтсбург» с 71 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, «Флорида» с 68 баллами расположился на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что дубль и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась победой «столичных» со счетом 8:3.