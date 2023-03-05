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Плющенко отреагировал на поддержку своей команды со стороны Тарасовой

Тренер Плющенко поблагодарил Тарасову за поддержку и назвал ее великой женщиной

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за поддержку.

4 марта Тарасова сообщила, что не комментирует Финал Гран-при России в Санкт-Петербурге из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Первого канала Ольги Черносвитовой за поддержку Плющенко.

«Великая женщина, великий тренер. Низкий ей поклон от меня, моей команды и моих спортсменов за поддержку. Остальное сказал ей лично», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Напомним, Плющенко ранее раскритиковал судейство своих учеников на российских турнирах и пригрозил тем, что они могут сменить спортивное гражданство.

Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» 4–5 марта.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал причину отстранения Татьяны Тарасовой от комментирования по версии Первого канала.

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