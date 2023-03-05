Колосков об игре Дзюбы с «Ростовом»: да не уничтожал он Карпина!

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал хет-трик нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова».

Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась гостевой победой «железнодорожников» со счетом 3:1. Единственный гол у донского клуба на счету Николая Комличенко.

«Дзюба — главная звезда в РПЛ? Почему не Малком, который забил два замечательных гола? Дзюба может быть звездой конкретного матча. Да, это надо признать.

Сегодня он принес решающий вклад в этом матче. Но чтобы говорить о звездности, надо подождать окончания чемпионата.

Да не уничтожал он Карпина! При чем здесь Дзюба? Вы видели, какие мячи он забил? Все через передачи, только замыкать оставалось. Если бы не передачи, голов бы не было. То он у нас антигерой, то звезда.

С моей точки зрения, самое главное, чтобы футболисты много забивали и приносили радость зрителям, удовольствие от игры без фамилий.

Вызов в сборную? Нет, конечно! Карпин давно об этом решил вопрос. Какая ему сборная?» — цитирует Колоскова Sport24.

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — по-прежнему третий (35).

Ранее Дзюба с иронией ответил на вопрос о желании забить «Ростову» Карпина.