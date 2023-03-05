«ПСЖ» обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции благодаря рекордному голу Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен».

Форвард отличился в матче с «Нантом» в 26-м туре чемпионата Франции, забив свой 201-й мяч за парижан и побив рекорд уругвайского нападающего Эдинсона Кавани (200). Мбаппе для этого потребовалось провести за «ПСЖ» 247 матчей. Кавани свои 200-й мячей забил в 301-м матче.

Встреча «ПСЖ» и «Нанта» прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Помимо Килиана Мбаппе у победителей голами отметились Лионель Месси и Данилу Перейра. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Жауэн Аджам.

В составе «Нанта» отличились Людовик Блас и Игнатиус Ганаго.

«ПСЖ», набравший 63 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» с 28 очками располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что Месси сделал 1000-е голевое действие в клубной карьере.

Гол в ворота «Нанта» стал для аргентинца 701-м в клубной карьере. Поскольку форвард также 299 раз ассистировал своим партнерам, то он добрался до отметки в 1000 результативных действий на клубном уровне за карьеру.