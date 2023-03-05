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Овечкин рассказал о совете, который ему дал Федоров в бытность хоккеистом «Вашингтона»

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Brad Mills-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о совете, который ему дал Сергей Федоров во время совместной игры за «столичных».

Россияне провели вместе концовку сезона-2007/08, когда Федорова обменяли из «Коламбус Блю Джекетс». Ему на тот момент было 38 лет, Овечкину — 23 года. Они также вместе отыграли сезон-2008/09.

«Он всегда говорил мне: «Наслаждайся игрой, потому что время пролетит незаметно». А я думал: «Да ладно, у меня еще много времени впереди». Но это было не так. Сейчас мне 37, и время действительно быстро летит.

Он просто потрясающий человек. С точки зрения хоккея и жизни мы многому у него научились», — приводит слова нападающего The Athletic.

Овечкин в 58 матчах текущего сезона отметился 33 голами. Также на его счету 24 результативные передачи. Всего в регулярных чемпионатах российский хоккеист забросил 813 шайб. Он находится на втором месте в истории лиги по количеству голов, уступая только легендарному канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Ранее голкипер московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук рассказал о жалобах Александра Овечкина на предыгровую разминку в матче с «Амкалом».

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Хоккей. НХЛ
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