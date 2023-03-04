Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России по футболу после успешного дебюта за железнодорожников.

«О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу. Сфокусирован на том, чтобы помочь «Локомотиву». Рад просто принести им пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением с этой молодой команде», — передает слова Дзюбы «Спорт-Экспресс».

В первой игре «Локомотива» после зимнего перерыва в Российской премьер-лиге (РПЛ) против «Ростова» Дзюба оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.

Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба не сможет стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды России.