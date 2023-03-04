Тарасова заявила, что не комментирует фигурное катание из-за санкций Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что не комментирует финал Гран-при России из-за решения Первого канала.

«Не комментирую, потому что были наложены санкции. Связаны они с тем, что поддержала Евгения Плющенко, об этом мне прямо сказали. Расстраивает ли это меня? Что мне расстраиваться, у меня десять олимпийских медалей. Удивляюсь только тому, как у нас к людям относятся», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Тарасова ранее высказалась в поддержку Плющенко после того, как двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России, прошедшем в Перми.

Плющенко ранее заявил, что берет годичный мораторий на общение с прессой по поводу судейства его учеников.

На первенcтве Роccии cреди юниоров в женcком одиночном катании победу одержала Алина Горбачева, тренером которой являетcя Cофья Федченко. Подопечные Плющенко Вероника Жилина и Cофья Титова заняли второе и четвертое меcта cоответcтвенно, хотя называлиcь многими cпециалиcтами фаворитами турнира.

После этого Плющенко раскритиковал судейство своих учеников на российских турнирах и пригрозил тем, что они могут сменить спортивное гражданство.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о победе фигуристки академии «Ангелы Плющенко» Вероники Жилиной на юниорском Гран-при России.