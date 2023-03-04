В «Спартаке» объяснили, почему не будут жаловаться в РФС на судейство в игре с «Уралом»

Московский «Спартак» не будет подавать жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на судейство Виталия Мешкова в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

«Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано», — передает слова Зеленова «Чемпионат.com».

Судья не засчитал мяч форварда красно-белых Александра Соболева на последних минутах встречи. Игра в итоге завершилась со счетом 2:2.

Дубль в прошедшем матче оформил спартаковец Руслан Литвинов. В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви.

После этого матча подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков и продолжают занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» остается на десятой строчке.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян высказался о влиянии иностранных футболистов сине-бело-голубых на результаты команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).