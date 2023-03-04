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Гладилин: «Спартак» должен сосредоточиться на том, чтобы остаться вторым и взять Кубок

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Антон Новодережкин/ТАСС

Бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы красно-белых догнать лидирующий в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» после потери очков в матче с «Уралом». По мнению Гладилина, «Спартаку» важнее сохранить второе место и постараться завоевать Кубок России.

«Даже если бы «Спартак» победил «Урал», все равно при победе «Зенита» над «Пари НН» остался бы шестиочковый запас. «Зенит» очень мало теряет очков, он и с этим запасом выиграл бы чемпионат. «Спартак» должен побежать во всех матчах. Разрыв в шесть очков не сокращался, а сейчас он может вырасти до восьми.

«Спартак» должен сосредоточиться на том, чтобы остаться на втором месте и побороться за Кубок — вот это был бы хороший результат. В команде очень много молодых и талантливых ребят, виден настрой, видна работа. Но пока нет качественной игры, не видно игрового стиля. Есть борьба, самоотдача, есть исполнители. А пока той игры, которая сделала бы «Спартак» чемпионом, нет», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

«Спартак», идущий на втором месте в РПЛ, сыграл с «Уралом» 2:2 в 18-м туре и сократил отставание от «Зенита» до пяти очков. При этом «сине-бело-голубые» еще не провели свой матч. На момент написания новости петербуржцы обыгрывают «Пари НН» 1:0.

Ранее Гладилин заявил, что ошибки, совершенные командами в матче «Спартак» — «Урал», допустимы при большой ротации.

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Футбол. Чемпионат России
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