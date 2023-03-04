Петрова: Медведев своей стабильностью может вывести Рублева из себя

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова поделилась ожиданиями от финала турнира АТР 500 в Дубае между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым. Она заметила, что Рублев провел хорошую полуфинальную игру против немца Александра Зверева. Но, по мнению Петровой, у Медведева больше шансов на победу.

«У Рублева со Зверевым был обалденный матч — очень атлетический, быстрые скорости, оба великолепно передвигались. Все-таки у Рублева были ошибочки. И двойные были, и где-то он немного торопился. Мне кажется, что Даня своей стабильностью может вывести Рублева из себя — потому что очень тяжело играть с соперником, от которого каждый мяч возвращается. Это работа на изнеможение, ты все время на пределе — пробиваешь, а мяч летит обратно. Наверное, будет красочно, а если матч будет в трех сетах, это великолепно для публики. Думаю, Медведев должен выиграть», — сказала Петрова «Газете.Ru».

Рублев обыграл Зверева в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (11:9). Медведев также в двух партиях в полуфинале выбил из борьбы первую ракетку мира Новака Джоковича – 6:4, 6:4. Финальный матч состоится в субботу, 4 марта, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее Петрова заявила, что Джокович не знал, как противостоять Медведеву.