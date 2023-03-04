Пивоварова о победе Рублева над Зверевым: всегда непросто играть против друзей

Российская теннисистка, экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась впечатлениями от победы Андрея Рублева над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира АТР 500 в Дубае. Она констатировала, что Рублев неудачно начал сезон, но затем постепенно выровнял свою игру. По словам Пивоваровой, игра против Зверева была для Андрея очень непростой с эмоциональной точки зрения.

«Рублев плохо начал сезон, но благодаря матчу против Давидович-Фокина он смог себя настроить, отыграл пять матчболов, правда, разбил себе колено ракеткой. Но это был переломный матч, он тоже сейчас хорошо играет.

У Рублева был принципиальный матч против Зверева — они пять раз играли, и Андрей ни разу не выигрывал. Думаю, это для него толчок, и он прилично набрал уверенности после этой победы. Был драматичный тай-брейк, у Зверева были сетболы, и Андрей не с первого матчбола выиграл. Была упорная борьба. Всегда непросто играть против своих друзей — Рублев дружит со Зверевым и даже называет его своим старшим братом. Поэтому обстановка на корте была очень эмоциональной, Рублев выиграл непростой матч, и из-за этого велика ценность победы. Они знают, как играть друг против друга, хорошо чувствуют эмоциональное состояние и понимают, чего ждать друг от друга. Рада, что Рублеву удалось победить в таком противостоянии», — сказала Пивоварова «Газете.Ru».

Рублев обыграл Зверева в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (11:9). В финале он сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым, который выбил из борьбы первую ракетку мира Новака Джоковича.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отметил принципиальность финала Медведева и Рублева в Дубае.