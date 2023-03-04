Врач ФЛГР рассказал, почему лыжнице Степановой стало плохо после финиша марафона

Главный врач Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Роман Эрлихман рассказал о причине плохого самочувствия олимпийской чемпионки Вероники Степановой после финиша марафона на 30 км на турнире «Чемпионские высоты».

«Вероника будет чувствовать себя хорошо. В гонке у нее произошел мышечный спазм. Это мышцы кора. Ей назначены спазмолитики. Все будет хорошо: она молодая и сильная. Она находится под контролем врачей, вопросов жизни нет. Для улучшения ее состояния нужна терапия, чтобы убрать спазм в мышцах», — передает слова Эрлихмана «Матч ТВ».

Напомним, что Степанова сразу после финиша упала на снег. Спортсменке потребовалась помощь врачей.

Степанова финишировала в гонке 9-й с отставанием более чем 3 минуты от победительницы, которой стала другая олимпийская чемпионка Пекина Наталья Непряева. Она лидировала большую часть гонки и уверенно заняла первое место. 29,5 секунд ей проиграла пришедшая второй к финишу Анастасия Кулешова. Тройку лидеров замкнула Анастасия Прокофьева. Она уступила Непряевой 53,6 секунды.

Степанова является обладательницей золотой медали в женской эстафете Олимпиады в Пекине. Также на Играх она стала седьмой в спринте.