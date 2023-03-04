Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гербольдт: наших фигуристок критиковали за то, что им не хватает женственности, но они повзрослели

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от прокатов короткой программы у женщин в рамках финала Гран-при России. Она не стала выделять фаворитов, отметив при этом, что ожидает стабильного и уверенного выступления лидеров. Гербольдт также обратила внимание на аспект, за который спортсменок критиковали.

«Жду стабильных прокатов. Все девушки у нас уже повзрослели. Часто нас критикуют за то, что нашим девушкам не хватает женственности — но они повзрослели, было время подтянуть эту сторону. Вот этого жду — помимо стабильного исполнения технических элементов», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Лидируют в зачете Гран-при Елизавета Туктамышева и Камила Валиева, набравшие по 36 очков, следом идет Софья Самоделкина с 34 очками. Короткая программа финала Гран-при у женщин состоится в субботу, 4 марта, спортсменки начнут выступление в 14:30 по московскому времени.

Также Гербольдт высказалась о соревнованиях среди мужчин. Она констатировала, что до сих пор не появилось спортсмена, который мог бы быть постоянным лидером.

«Наверное, на сегодняшний день сложно назвать фаворита. У нас подобралось очень много мальчиков, которые способны выдать хорошие прокаты. Но, к сожалению, пока у нас нет такого, чтобы был один лидер в течение нескольких сезонов», — заключила Гербольдт.

У мужчин на данный момент с 36 очками лидирует Дмитрий Алиев, по 34 очка набрали Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. Мужская короткая программа стартует сегодня в 18:05 мск.

Ранее фигуристка Бетина Попова объяснила, почему Дарья Садкова не смогла победить в финале юниорского Гран-при.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть