Гербольдт: наших фигуристок критиковали за то, что им не хватает женственности, но они повзрослели

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от прокатов короткой программы у женщин в рамках финала Гран-при России. Она не стала выделять фаворитов, отметив при этом, что ожидает стабильного и уверенного выступления лидеров. Гербольдт также обратила внимание на аспект, за который спортсменок критиковали.

«Жду стабильных прокатов. Все девушки у нас уже повзрослели. Часто нас критикуют за то, что нашим девушкам не хватает женственности — но они повзрослели, было время подтянуть эту сторону. Вот этого жду — помимо стабильного исполнения технических элементов», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Лидируют в зачете Гран-при Елизавета Туктамышева и Камила Валиева, набравшие по 36 очков, следом идет Софья Самоделкина с 34 очками. Короткая программа финала Гран-при у женщин состоится в субботу, 4 марта, спортсменки начнут выступление в 14:30 по московскому времени.

Также Гербольдт высказалась о соревнованиях среди мужчин. Она констатировала, что до сих пор не появилось спортсмена, который мог бы быть постоянным лидером.

«Наверное, на сегодняшний день сложно назвать фаворита. У нас подобралось очень много мальчиков, которые способны выдать хорошие прокаты. Но, к сожалению, пока у нас нет такого, чтобы был один лидер в течение нескольких сезонов», — заключила Гербольдт.

У мужчин на данный момент с 36 очками лидирует Дмитрий Алиев, по 34 очка набрали Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. Мужская короткая программа стартует сегодня в 18:05 мск.

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