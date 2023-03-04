Российский боксер Гассиев обратился к Армении после получения гражданства страны

Российский боксер Мурат Гассиев выступил с обращением и поблагодарил Армению за одобрение ему гражданства этой страны.

«Спасибо Армении за такую поддержку, за возможность вернуться к большим боям. Надеюсь, это откроет мне новые границы и даст возможность биться за титул чемпиона мира», — передает слова Гассиева «Спорт-Экспресс».

Сегодня утром Марат Гассиев одержал победу над представителем США Майком Балагуном в титульном поединке за звание чемпиона по версии WBA Inter-Continental в тяжелом весе. Встреча прошла в Ереване и завершилась во втором раунде техническим нокаутом.

1 марта стало известно, что Гассиев стал гражданином Армении. Боксер заявил, что не собирается отказываться от выступлений под российским флагом.

Таким образом, на счету Гассиева теперь 30 побед (23 — нокаутом) и одно поражение — в поединке с украинцем Александром Усиком в 2018 году в бою за звание абсолютного чемпиона.

Свой предыдущий бой Гассиев проводил в Сербии против американца Карлоуса Уэлча и завоевал в результате победы титул чемпиона Евразии по версии EBP в тяжелом весе.

Ранее Марат Гассиев прокомментировал победу над Балогуном.