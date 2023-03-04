Боец UFC Волков признался, что из-за Дзюбы стал болеть за «Локомотив»

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Артем хорошо общается с моим тренером, Тарасом Кияшко, их можно назвать даже, наверное, близкими друзьями. Соответственно и мы тоже можем во время их разговора приветы друг другу передать.

Если не ошибаюсь уже прошло два матча «Локомотива», а так как Тарас следит за футболом, то естественно он смотрит, и я тоже в курсе. Мы теперь болеем за «Локомотив», — передает слова Волкова «Матч ТВ».

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы. Он провел уже два матча в Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

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