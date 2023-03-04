Клубы НХЛ впервые в истории совершили обмен с участием братьев

«Калгари Флэймз» обменял Бретта Ритчи и Коннора Маккея в «Аризону Койотс» на Ника Ритчи и Троя Стечера. Об этом сообщает ESPN.

Бретт и Ник Ричи являются родными братьями. Впервые в истории НХЛ произошел обмен двух братьев.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ник Ричи принял участие в 58 играх, в которых ему удалось забросить две шайбы и сделать 12 голевых передач.

Бретт Ритчи провел 34 матчей, забросив шесть шайб и сделав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что российский вратарь «Чикаго Блэкхокс» Антон Худобин может продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По информации источника, голкипер может стать игроком «Авангарда», «Металлурга» или «Трактора».