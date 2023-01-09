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Армянский футболист Байрамян назвал три главных качества Карпина

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о главном тренере команды и сборной России Валерии Карпине. Его слова передает «Матч ТВ».

«Три главных качества? Уверенный в себе, прямой и умный. Уверенный и прямой можно вместе даже. Ему все равно, говорит так, как думает. Если кто-то высказывается о футболе, он ответит прямо и по делу. Эта его прямота и уверенность передается футболистам», — сказал Байрамян.

После 17 туров «Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 35 очков.

5 ноября Российский футбольный союз (РФС) объявил о продлении контракта с Карпиным. Новый договор рассчитан до 1 августа 2024 года.

Карпин возглавил сборную в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее бывший игрок сборной Хорватии Томислав Дуймович заявил, что не видит других кандидатов на пост главного тренера национальной команды России, кроме Валерия Карпина.

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Футбол. Чемпионат России
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