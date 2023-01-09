«Вашингтон» с минимальным счетом обыграл «Коламбус» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, прошедшая на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил защитник Эрик Густафссон. Ему ассистировали Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Российский нападающий Александр Овечкин, а также форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

Таким образом, «Вашингтон» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 52 очка. «Коламбус» находится на последнем месте в той же конференции, имея в активе 26 баллов.

Ранее сообщалось, что перед началом игры болельщики на арене «Вашингтона» устроили овации Александру Овечкину, Никласу Бекстрему и Тому Уилсону, которые начали матч в стартовой тройке нападения.