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Тренер «Аталанты» подтвердил, что украинский хавбек Малиновский перейдет в «Марсель»

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Daniele Mascolo/Reuters

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подтвердил информацию, что украинский хавбек Руслан Малиновский близок к переходу в «Марсель». Его слова передает Football Italia.

«Переговоры между игроком и «Марселем» в процессе, я не знаю, когда они завершатся. Руслан был важной частью «Аталанты», он сыграл много матчей и в текущем сезоне, но его заменил Адемола Лукман», — сказал Гасперини.

Малиновский выступает за «Аталанту» с 2019 года. В текущем сезоне чемпионата Италии украинец принял участие в 14 матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Малиновского составляет €18 млн.

После 16 туров «Аталанта» располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 28 очков. Возглавляет чемпионат Италии «Наполи», набравший 44 балла.

Ранее об уходе Малиновского из «Аталанты» сообщал журналист Николо Скира.

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Футбол. Чемпионат Италии
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