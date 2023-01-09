Футболистов «Атлетико» и «Барселоны» могут дисквалифицировать на 12 матчей за драку

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич и хавбек «Барселоны» Ферран Торрес могут получить дисквалификацию по итогам встречи 16-го тура испанской Ла Лиги. Об этом сообщает Sport.es.

Оба игрока после единоборства упали на газон, после чего между нами произошла потасовка. Арбитр показал футболистам по красной карточке. Если судейская комиссия расценит их действия, как нападение, то дисквалификация может составить от четырех до двенадцати игр.

Встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 1:0. На 22-й минуте матча единственный мяч забил нападающий «Барселоны» Усман Дембеле.

Таким образом, «Барселона» закрепилась на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 41 очко. У «Реала», который располагается на второй строчке, 38 баллов. Тройку лучших замыкает «Реал Сосьедад», которому удалось заработать 32 очка. «Атлетико» с 27 очками занимает пятую позицию.

В следующем матче в рамках чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Хетафе». Встреча пройдет 21 января. «Атлетико» 15 января проведет встречу с «Альмерией».

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Атлетикой».