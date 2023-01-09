Боец UFC Физиев назвал слабое место Махачева

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Физиев в интервью YouTube-каналу Captain Hardcore поделился мнением об Исламе Махачева, который является чемпионом организации в легком весе.

«В борьбе он тебя будет на шаг опережать, но в стойке у него я очень много дыр увидел. Очень много минусов в стойке, особенно когда в атаке. Сейчас на меня весь Дагестан обидится, но, когда он атакует, он очень раскрытый и по нему очень даже можно попасть. Все остальное – только плюсы», – сказал Физиев.

22 октября Махачев встречался с Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Махачев провел в профессиональной карьере 24 поединка. Свое единственное поражение он потерпел от бразильца Адриану Мартинса на турнире UFC 192. Мартинс отправил соперника в нокаут в конце второй минуты поединка.

Ранее Махачев опубликовал загадочный пост в соцсетях.