Аршавин сообщил, что «Зенит» пополнится защитником из Бразилии

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что петербургский клуб пополнится бразильским защитником. Его слова передает «Матч ТВ».

Напомним, накануне «Зенит» покинул хорватский центральный защитник Деян Ловрен.

«Скорее всего, «Зенит» договорился о покупке левого центрального защитника. Это не прям в лоб замена, но пока еще «Зенит» ее не объявил — мне добавить нечего. Количественно команде хватит защитников», — сказал Аршавин.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», с которым побеждал в чемпионате Англии и становился победителем Лиги чемпионов. Защитник уже выступал за «Лион» — с 2010 по 2013 год.

На чемпионате мира в Катаре Ловрен в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером турнира. В 2018 году на мировом первенстве, прошедшем в России, защитник выиграл серебро.

Ранее Ловрен отверг обвинения в фашизме.