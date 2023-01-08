Боец UFC Физиев: у Махачева много минусов в стойке

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Физиев поедился мнением об Исламе Махачеве.

«В стойке очень много минусов у Ислама, особенно когда атакует. Сейчас на меня весь Дагестан обидится, но когда он атакует, он очень раскрытый», — сказал Физиев на YouTube-канале Captain Hardcore.

22 октября Махачев встречался с Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Махачев провел в профессиональной карьере 24 поединка. Свое единственное поражение он потерпел от бразильца Адриану Мартинса на турнире UFC 192. Мартинс отправил соперника в нокаут в конце второй минуты поединка.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье поделился мнением о возможном бое против россиянина Ислама Махачева.