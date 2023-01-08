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Монсон об уходе Хабиба из MMA: он был самым великим бойцом UFC

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Vse42.ru

Российский боец Джефф Монсон высказался об уходе Хабиба Нурмагомедова из смешанных единоборств (MMA), передает Sport24.

«Сейчас никто так не доминирует в боях, как доминировал Хабиб. Он был самым великим бойцом UFC. Кто знает, что он задумал. Но даже если он не вернется в ММА, то его не забудут», — сказал Монсон.

О своем уходе из индустрии смешанных единоборств Нурмагомедов объявил, сделав репост записи, в которой говорилось, что он хочет больше времени уделять семье. При этом ряд источников сообщил, что он намерен заняться серьезным бизнесом. В какой именно сфере хочет реализоваться Хабиб, не уточнялось.

Ранее российский боец Вячеслав Василевский поделился размышлениями о решении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова полностью покинуть ММА-индустрию.

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