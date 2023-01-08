Клебо обошел Большунова по количеству выигранных «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». Для этого эта победа стала третьей в карьере.

По этому показателю Клебо обошел российского лыжника Александра Большунова. До этого сезона у них было одинаковое количество титулов — по две победы в «Тур де Ски».

Лидером по количеству побед в престижной многодневке «Тур де Ски» является швейцарский спортсмен Дарио Колонья. Он четырежды брал этот титул.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона, а позже продлила санкции.

Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне 2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Ранее сообщалось, что российский лыжник, бронзовый призер чемпионата мира-2001 Сергей Крянин прокомментировал рекорд норвежца Йоханнеса Клебо по победам в рамках «Тур де Ски». 6 января Клебо выиграл классический масс-старт в итальянском Валь-ди-Фьемме, и эта победа стала для него уже шестой на многодневке этого сезона — он обошел по этому показателю россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова, у которых было ранее по пять побед.