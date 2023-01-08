Боец Василевский объяснил решение Хабиба уйти из ММА-индустрии

Российский боец Вячеслав Василевский поделился размышлениями о решении бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова полностью покинуть ММА-индустрию, передает Metaratings.

О решении Нурмагомедова стало известно 8 января.

«Даже психологи советуют менять свою деятельность раз в семь лет, а Хабиб этим занимается гораздо дольше. Я думаю, что это нормальное решение, потому что у него уже накопилась моральная усталость от единоборств и всего, что с ними связано», — заявил Василевский.

О своем уходе из индустрии смешанных единоборств Нурмагомедов объявил, сделав репост записи, в которой говорилось, что он хочет больше времени уделять семье. При этом ряд источников сообщил, что он намерен заняться серьезным бизнесом. В какой именно сфере хочет реализоваться Хабиб, не уточнялось.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что российский боксер, бывший чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский высказался о перспективах непобежденного экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова после ухода из ММА-индустрии. По мнению Трояновского, спортсмен может реализовать себя в бизнесе, если будет работать с порядочными партнерами.