Лыжница Карлссон находится в сознании после падения на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон находится в сознании после падения на горном этапе «Тур де Ски».

«Это облегчение — услышать, что Карлссон в сознании и разговаривает с врачом», — сказал в эфире шведского телеканала журналист Теодор Петтерссон.

Лыжница заняла 15-е место. После забега она долго лежала на снегу. Позже выяснилось, что она упала в обморок. Сейчас ей оказывают помощь медицинские работники. Ее унесли с трассы на носилках. Организаторы соревнований попросили не показывать происходящее в эфире.

Карлссон является чемпионкой мира 2019 года в эстафете. В 2022 году в составе эстафетной команды она завоевала бронзу Олимпиады, которая проходила в Пекине.

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