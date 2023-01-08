Боец промоушена One FC Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет

Боец промоушена One Fighting Championship Виктория Ли ушла из жизни в возрасте 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Уточняется, что трагедия произошла еще 26 декабря, однако о случившемся стало известно лишь после того, как о смерти Виктории сообщила в соцсетях ее старшая сестра Анджела, также выступающая в One FC. О причинах произошедшего она не рассказала.

«26 декабря мы пережили то, через что не должна проходить ни одна семья. Безумно тяжело об этом говорить, но нашей Виктории больше нет. Она ушла так рано, мы полностью опустошены. Мы скучаем по ней больше, чем по кому бы то ни было. Наша семья уже не будет прежней, и жизнь не будет прежней», — написала девушка.

Соболезнования от лица промоушена принес глава One FC Чатри Ситйодтонг.

«Мое сердце разбито известием о смерти Виктории Ли. Я впервые встретил ее, когда ей было 11 лет. Я наблюдал ее расцвет как бойца смешанных единоборств и как человека. Всегда вспоминаю, какой мудрой, разумной и щедрой она была, несмотря на возраст. Конечно, она была вундеркиндом смешанных единоборств даже тогда, но я видел, что она может добиться гораздо большего», — заявил Ситйодтонг.

Виктория Ли была представительницей спортивной семьи, помимо ее сестры Анджелы, в One FC выступал также ее старший брат Кристиан. Контракт с промоушеном Виктория подписала в 16-летнем возрасте, ее дебют состоялся в 2021 году. Она успела провести три поединка и все три завершила досрочно.

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