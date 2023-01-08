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Боксер Трояновский считает, что Хабиб может реализоваться в бизнесе как инвестор

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UFC

Российский боксер, бывший чемпион мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский высказался о перспективах непобежденного экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова после ухода из ММА-индустрии. По мнению Трояновского, спортсмен может реализовать себя в бизнесе, если будет работать с порядочными партнерами.

«Хабиб легко может реализовать себя в бизнесе как инвестор. Если у него есть порядочные люди рядом — подчеркну: порядочные и достойные, — то он легко может реализоваться как инвестор в любом бизнесе. Главное, чтобы рядом были такие люди», — сказал Трояновский «Газете.Ru».

О своем уходе из индустрии смешанных единоборств Нурмагомедов объявил, сделав репост записи, в которой говорилось, что он хочет больше времени уделять семье. При этом ряд источников сообщил, что он намерен заняться серьезным бизнесом. В какой именно сфере хочет реализоваться Хабиб, не уточнялось.

Ранее Трояновский заявил, что Нурмагомедов не сможет полностью уйти из ММА, поскольку посвятил этому всю жизнь.

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