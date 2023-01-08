Боксер Трояновский: Хабиб — лицо ММА в России, он не сможет уйти совсем

Российский боксер, экс-чемпион мира по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский высказался об уходе экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из индустрии смешанных единоборств. По мнению Трояновского, как бы Хабиб этого ни хотел, он все равно не сможет полностью оставить ММА, поскольку посвятил этому всю жизнь.

«Думаю, что, возможно, он не уйдет совсем. Человек, который всю жизнь на это потратил, уйти совсем не может. Он все равно будет иметь отношение к смешанным единоборствам — в своем промоушене или еще каким-либо образом. Он — лицо ММА в России. И закончить совсем он просто не сможет. Знаете, человеку, который всю жизнь этому отдал, уйти от этого очень сложно», — сказал Трояновский «Газете.Ru».

В минувшую пятницу Нурмагомедов опубликовал в соцсетях фотографию со своей командой, сопроводив ее словами благодарности и подписью: «надеюсь, мое решение пойдет только на пользу», не уточняя, в чем это решение заключается. А в воскресенье Хабиб сделал репост записи о своем уходе из ММА-индустрии, где пояснялось, что он делает это ради того, чтобы больше времени уделять семье.

Ранее боец поп-ММА, блогер Артем Тарасов сказал «Газете.Ru», что Хабиб мог принять такое решение из-за серьезного бизнес-предложения.