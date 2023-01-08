Боец ACA Туменов: Хабиб истощил свою нервную систему

Боец ACA Альберт Туменов прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова покинуть смешанные единоборства (MMA), передает Mma.metaratings.ru.

«Хабиб свое дело сделал. В его случае это очень тяжело было быть с семьей, потому что Хабиб — это суперзвезда. Тренерская деятельность очень тяжелая, ты вкладываешь много сил и истощаешь свою нервную систему», — сказал Туменов.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

Ранее экс-чемпион ACA Магомедрасул Хасбулаев назвал причины ухода Хабиба Нурмагомедова из смешанных единоборств (MMA).