Экс-чемпион ACA Хасбулаев назвал причины ухода Хабиба из MMA

Экс-чемпион ACA Магомедрасул Хасбулаев назвал причины ухода Хабиба Нурмагомедова из смешанных единоборств (MMA), передает «Спорт-Экспресс».

«Хабиб побольше хочет внимания уделять семье. Другой причины нет. Он везде с ребятами на сборах, а дома дети растут, им тоже внимание нужно», — сказал Хасбулаев.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на решение Хабиба Нурмагомедова уйти из смешанных единоборств (MMA).