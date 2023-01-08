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Сестра Роналду Катя Авейру сравнила брата с королем

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cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Катя Авейру, сестра португальского футболиста Криштиану Роналду, поделилась впечатлениями от презентации брата в саудовском «Аль-Насре».

«Как красиво. С королем обращаются как положено», — написала Авейру в соцсетях.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду пожелал удачи «Аль-Насру» в первом матче в 2023 году. Команда сыграла с «Аль-Таи» в рамках 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Первая игра «Аль-Насра» в 2023 году прошла 6 января. Изначально игра должна была состояться в 5 января, но была перенесена из-за сильного дождя и погодных условий, повлиявших на электроснабжение стадиона.

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