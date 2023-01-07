Российский теннисист Андрей Рублев с 9 января станет первой ракеткой России, обойдя в рейтинге ATP Даниила Медведева.

Также Рублев, который сейчас занимает в рейтинге восьмое место, обойдет канадца Феликса Оже-Альяссима.

Медведев и Оже-Альяссим потеряли очки на турнире в Аделаиде. Со следующей недели в активе Рублева будет 3930 очков, а Медведев будет иметь в активе 3860 баллов. Первую строчку занимает представитель Испании Карлос Алькарас (6820).

Напомним, Рублев не смог выйти во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия).

На старте турнира россиянин уступил 21-й ракетке мира испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счетом 6:4, 3:6, 4:6 и закончил свое выступление. Таким образом, он стал единственным представителем России, который не смог пробиться в следующий раунд.

Ранее знаменитый советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал заявление Федерации тенниса Австралии о допуске российских и белорусских теннисистов до участия в Australian Open.