«Аль-Наср» хочет купить игрока сборной Германии в пару к Роналду

Саудовский «Аль-Наср» нацелен на покупку футболиста сборной Германии Марко Ройса, передает The Daily Mail.

Стоит отметить, что футболист часто подвержен травмам, а в текущем сезоне немец провел лишь 12 матчей, в которых забил три мяча.

У Ройса после этого сезона истекает контракт с дортмундской «Боруссией», за которую он отыграл 11 лет. В составе «шмелей» Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Ранее португальский нападающий Криштиану Роналду пожелал удачи «Аль-Насру» в первом матче в 2023 году. Команда сражается с «Аль-Таи» в рамках 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.