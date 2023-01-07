Клебо обошел Устюгова и Большунова по победам на этапах «Тур де Ски»

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо установил новый рекорд по количеству побед на этапах «Тур де Ски». Он выиграл классический масс-старт в рамках третьего этапа в итальянском Валь-ди-Фьемме, и эта победа стала для него шестой на текущей многодневке.

15-километровую дистанцию Клебо прошел за 39.59,2 секунды. Вторым стал его соотечественник Пол Голберг, отстав на 0,4 секунды, а замкнул тройку итальянец Франческо де Фабиан, уступив лидеру 1,2 секунды.

Клебо, таким образом, обошел россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова, ранее одерживавших по пять побед на «Тур де Ски». Устюгову это достижение покорилось в сезоне-2016/17, а Большунову — в сезоне-2020/21.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона, а позже продлила санкции.

Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне 2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Ранее Большунов заявил, что не считает себя спортсменом года в России.