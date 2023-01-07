Клебо выиграл классический масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Италии

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился классический мужской масс-старт в рамках третьего этапа «Тур де Ски». Победителем этой гонки стал норвежец Йоханнес Клебо.

Пятикратный олимпийский чемпион на этапе лыжной многодневки преодолел 15-километровую дистанцию за 39.59,2 секунды. Вторым стал его соотечественник Пол Голберг, уступивший лидеру 0,4 секунды. Замкнул тройку с отставанием 1,2 секунды хозяин трассы итальянец Франческо де Фабиани. Отметим также, что в топ-8 вошли еще двое норвежцев – Симен Хегстад Крюгер и Дидрик Тенсет стали седьмым и восьмым соответственно.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона, а позже продлила санкции.

Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне 2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Ранее тренер сборной России Бородавко призвал не обижать Клебо после его достижения по победам на этапах «Тур де Ски».