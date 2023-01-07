Экс-игрок «МЮ» Йорк об уходе Роналду: бомба замедленного действия взорвалась

Экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался об уходе Криштиану Роналду из клуба, передает Record.

«Роналду почувствовал, что команда идет не в том направлении, в котором он хотел. Португалец хотел быть лидером «Юнайтед», но ему не дали. И бомба взорвалась», — сказал Йорк.

Напомним, 2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Ранее сообщалось, что португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет жить вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес, хотя это запрещается местными законами.